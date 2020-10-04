Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı Camili Mahallesi Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şerefnur Oktay yönetimindeki 67 AV 454 plakalı otomobille Zeyneldin Doğu Evrensel'in kullandığı 54 FT 553 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 araç savrularak yol kenarındaki kaldırım ve refüje çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin araçlardan çıkardığı Fahriye Gürpınar (69), Aliye Evrensel (33), Mustafa Evrensel (34), Zeyneldin Doğu Evrensel, Şerefnur Oktay ve Hamiyet Oktay ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR