OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Haberler
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OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, LPG yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, LPG yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 karayolu Abant kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Sarı idaresindeki 06 BSJ 67 plakalı LPG yüklü tanker ile Naci Yıldırım yönetimindeki 67 ZR 540 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Durkadın Yıldırım ve Tuğba Yıldırım yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yan yollardan ulaşım sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

OTOMOBİL, LPG TANKERİ İLE ÇARPIŞTI: 2 YARALI

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