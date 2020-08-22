Otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu metrelerce uçtular...O anlar kamerada Otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu metrelerce uçtular.

Otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu metrelerce uçtular...O anlar kamerada

-Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklete bulunan 3 kişi metrelerce havaya uçtu

-Kaza anı güvenlik kamerasına an ve an yansıdı

DÜZCE - Düzce'nin Aydıpınar caddesi üzerinde otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklette bulunan 2'si çocuk 3 kişi otomobilin çarpması sonucu metrelerce uçtular. Kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Kaza Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Okan B. idaresinde ki 81 AAD 786 plakalı Opel marka otomobil hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen ve üzerinde 2'si çocuk 3 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin üzerinde bulunan 3 kişi metrelerce havaya fırlarken kontrolden çıkan otomobil ise bir evin bahçesine girerek ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne teslim oldu. Diğer yandan elektrikli bisiklet üzerinde bulunan yabancı uyruklu olduğu ve üzerlerinden kimlik çıkmamasından dolayı kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenli kamerası görüntülerinde otomobilin sollamaya çıktığı anda elektrikli bisiklete çarpması ve üzerinde bulunan kişilerin havaya fırlaması yer alıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA