OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
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OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada Hayati Çelebi (84) ile Recep Güneş (65) öldü, Hasan D. yaralandı.

SAMSUN'da otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada Hayati Çelebi (84) ile Recep Güneş (65) öldü, Hasan D. yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Hasan D. Bulgaristan plakalı otomobiliyle, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hayati Çelebi idaresindeki 55 KB 337 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta bulunan Çelebi ve yanındaki Recep Güneş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş de yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü Hasan D.'nin hafif şekilde yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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