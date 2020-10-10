Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
10.10.2020 09:16 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:24
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet Şahinoğlu idaresindeki 14 GE 142 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü ile eşi Asiye ve çocukları Büşra Şahinoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman