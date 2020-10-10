Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

10.10.2020 09:16 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:24
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Şahinoğlu idaresindeki 14 GE 142 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti.

Kazada, sürücü ile eşi Asiye ve çocukları Büşra Şahinoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Falcao Erol Bulut Arda Turan Fırat Aydınus Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Kaza Hatay Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 12:31:08. #1.15#
title