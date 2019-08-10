Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin İkiz yönetimindeki 16 JUH 58 plakalı otomobil, Çağış Kampüsü mevkisinde bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü ile 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.