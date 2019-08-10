Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

10.08.2019 18:20

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hüseyin İkiz yönetimindeki 16 JUH 58 plakalı otomobil, Çağış Kampüsü mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü ile 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA