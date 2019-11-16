Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
5 AYLIK BEBEK ÖLDÜKarabük'te, otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü kazada, yaralanan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 2 çocuktan 5 aylık Gökçe Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
16.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:43
5 AYLIK BEBEK ÖLDÜ
Karabük'te, otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü kazada, yaralanan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 2 çocuktan 5 aylık Gökçe Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA