Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

16.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:43

5 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

Karabük'te, otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü kazada, yaralanan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 2 çocuktan 5 aylık Gökçe Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA