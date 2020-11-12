Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)
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Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)

12.11.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:34

KİMLİKLERİ BELİRLENDİBartın'da Kirazlıköprü Barajı'na uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 3 kişinin Kadir Karadeli (23), Barış Altay (25) ve Tunahan Altay (26) olduğu ortaya çıktı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bartın'da Kirazlıköprü Barajı'na uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 3 kişinin Kadir Karadeli (23), Barış Altay (25) ve Tunahan Altay (26) olduğu ortaya çıktı. Bartın-Arıt yolunun yapım çalışmalarında çalıştıkları öğrenilen 3 gençten ilk olarak Karadeli ve Altay'ın cesetleri sudan çıkarıldı. Daha sonra da aracın altında kalan Tunahan Altay'ın (26) cesedine ulaşıldı.

3 gencin cenazeleri morga götürülürken, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.


Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)
Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)
Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)
Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)
Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)
Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)
Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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