Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)
12.11.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:34
KİMLİKLERİ BELİRLENDİBartın'da Kirazlıköprü Barajı'na uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 3 kişinin Kadir Karadeli (23), Barış Altay (25) ve Tunahan Altay (26) olduğu ortaya çıktı.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Bartın'da Kirazlıköprü Barajı'na uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 3 kişinin Kadir Karadeli (23), Barış Altay (25) ve Tunahan Altay (26) olduğu ortaya çıktı. Bartın-Arıt yolunun yapım çalışmalarında çalıştıkları öğrenilen 3 gençten ilk olarak Karadeli ve Altay'ın cesetleri sudan çıkarıldı. Daha sonra da aracın altında kalan Tunahan Altay'ın (26) cesedine ulaşıldı.3 gencin cenazeleri morga götürülürken, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR