Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü, bir kişi aranıyor (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİBartın'da Kirazlıköprü Barajı'na uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 3 kişinin Kadir Karadeli (23), Barış Altay (25) ve Tunahan Altay (26) olduğu ortaya çıktı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bartın'da Kirazlıköprü Barajı'na uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 3 kişinin Kadir Karadeli (23), Barış Altay (25) ve Tunahan Altay (26) olduğu ortaya çıktı. Bartın-Arıt yolunun yapım çalışmalarında çalıştıkları öğrenilen 3 gençten ilk olarak Karadeli ve Altay'ın cesetleri sudan çıkarıldı. Daha sonra da aracın altında kalan Tunahan Altay'ın (26) cesedine ulaşıldı.

3 gencin cenazeleri morga götürülürken, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.





Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR