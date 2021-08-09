Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
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Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde arıza yapınca sürücüsünün güvenlik şeridine çektiği otomobile, aynı yöne giden bir başka otomobil çarptı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde arıza yapınca sürücüsünün güvenlik şeridine çektiği otomobile, aynı yöne giden bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe gişeleri yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Halil Yüksel Baydar (60), yönetimindeki 34 BB 057 otomobil arıza yapınca, güvenlik şeridinde durdu. Bu sırada arkadan gelen İsa Çiftçi (22) yönetimindeki 35 AKB 629 plakalı otomobil, Baydar'ın aracına çarptı. Kazada, sürücü Baydar'ın yanındaki eşi Gülay Baydar (59) yaşamını yitirdi. Yaralanan Halil Yüksel Baydar ile diğer aracın sürücüsü İsa Çiftçi ve yanındaki İpek Çiftçi, Halil Efe Çiftçi, Buran Çiftçi, Muazzez Duyarlı ve Elmas Duyarlı çağırılan ambulanslarla Savaştepe ve Soma Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muazzez Duyarlı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.


- Balıkesir
Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Otomobil, arızalanan otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu

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