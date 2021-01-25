Otomobil ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı
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Otomobil ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı

25.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:01
Otomobil ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Mezit Boğazı'nda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Mezit Boğazı'nda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Araç sürücüsü baba Ümit Demir (44) ile çocukları Afranur D.(13) ve Muhammed Emin D. (10) yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit Boğazı'nda meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ümit Demir yönetimindeki 26 ADP 554 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Bir ağaca çarparak duran araçta bulunanlardan birisi ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla kazada yaralanan sürücü Ümit Demir ile çocukları Afranur D. ve Muhammed Emin D. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Ümit Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı
Otomobil ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı
Otomobil ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı
Otomobil ağaca çarptı; 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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