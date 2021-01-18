Otobüsten fırlayan teker esnafa böyle çarptı... Tamirci ölümden döndü

Otobüsten fırlayan teker esnafa böyle çarptı... Tamirci ölümden döndü

3 yıl önce işyerine giren otomobilden kıl payı kurtulan 40 yıllık motosiklet tamircisi, bu seferde halk otobüsünün kopan arka tekerinin yüzünü çarpmasıyla ölümden döndü

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 3 yıl önce işyerine giren otomobilden kıl payı kurtulan 40 yıllık motosiklet tamircisi, bu seferde halk otobüsünün kopan arka tekerinin yüzünü çarpmasıyla ölümden döndü. Motosiklet tamircisinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere olay, 14 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesinde Nurettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir içinde taşımacılık yapan özel halk otobüsünün arka tekeri rampa aşağı indiği sırada bijon kesmesi sonucu yerinden fırladı.

Cadde üzerinde hızla ilerleyen lastik önce yol kenarındaki araçlara ardından da dükkanını kapatan Metin Özberk'e çarptı. Özberk'e çarptıktan sonrada durmayan lastik sonrasında bir evinde duvarına çarparak durabildi.

Lastiğin çarpma etkisiyle kafatasında tramvalar oluşan Özberk'in yüzü gözü ise morluklar içinde kaldı. Olay sonrası şuurunun kapandığını belirten Özberk, "Otobüsün bijon cıvataları sökülünce lastik ilk önce doğalgaz borusuna sonrada bana çarpmış. Şuurumu kaybetmişim gözümü hastanede açtım" dedi.

Şikayetçi oldu

Kafatasında çatlak olduğunu ifade eden Özberk, "Ağrı kesici kullanıyorum, sol güzümün kemiğinde çatlak var ama doktor bir süre sonra kendiliğinden kaynaya biliri dedi. Otobüsün sahibi hastaneye gelip ziyaret etti. Gerekeni yaparız dediler ama biz şikayetçi olduk çünkü ilerleyen zamanlarda estetik olabilirsin dediler" ifadesini kullandı.

Özberk, güvenlik kameralarına yansıyan talihsiz anları izlediğinde şaşkınlık içinde kaldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL