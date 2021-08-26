Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: "Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar"
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Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: "Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: "Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar" Otobüste korona virüs alarmı: Covid-19 testi pozitif kadın, temaslı eşi ve bir yolcu karantinaya alındı Riskli gruptaki 3 kişiye ve otobüs firmasına ceza yağdı: Toplam 24 bin 300 lira Kırıkkale'de...

Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: "Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar"

Otobüste korona virüs alarmı: Covid-19 testi pozitif kadın, temaslı eşi ve bir yolcu karantinaya alındı

Riskli gruptaki 3 kişiye ve otobüs firmasına ceza yağdı: Toplam 24 bin 300 lira

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan kadın ve temaslı eşi ile bir yolcu, şehirler arası otobüsünde yapılan "HES kodu" sorgusunda yakalandı. Riskli gruptaki yaşlı çift, "Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar gözünü sevdiğim" diyerek ekiplere dakikalarca dil döktü.

Tokat'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden T.Ç'nin PCR testi pozitif, kocası K.Ç. ile yolculardan Buğra G'nin ise temaslı olduğu tespit edildi.

Otobüs firmasına 12 bin 150 lira ceza

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden yaşlı çift, temaslı yolcuya 4 bin 50'şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da otobüs 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

"Ne olursunuz bizi bırakın"

Bagajdaki gıda malzemelerine çok para verdiklerini belirten riskli gruptaki yaşlı çift, ekiplere dakikalarca dil döktü. Temaslı eşi K.Ç, "Perişan oluruz biz buralarda. Yiyecek olmasa tamam gözünü sevdiğim Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

PCR testi pozitif olan kadın, temaslı kocası ve bir yolcu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

Korona hastası kadını otobüse alan şoförün HES kodu bahanesi pes dedirtti: Elektrikler yoktu
Korona hastası kadını otobüse alan şoförün HES kodu bahanesi pes dedirtti: Elektrikler yoktu
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Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: "Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar" - Haberler
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