Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
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Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şoförü Şahin Körpe, bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde suçunu kabul ederek şoförle aralarında yol verme tartışması yaşandığını ve alkollü olduğunu söyledi.

Ankara'nın Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde edinilen bilgiye göre dün saat 17.00 saatlerinde Güven D. (37) aracı ile seyir halinde iken, Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Şahin Körpe ile trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonucunda Güven D. yanında bulundurduğu tabanca ile otobüse ateş ederek olay yerinden otomobili ile kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen polis ekipleri, zanlının otomobilinin plaka bilgileri üzerinden yaptıkları çalışmalarda otomobilin Güven D.'nin eşi S.D'ye ait olduğunu belirledi. S.D'ye ulaşan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili Güven D.'de olduğu bilgisi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlı Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

ALKOLLÜYMÜŞ

Güven D. polise verdiği ilk ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ederek; yol verme tartışması dolayısı ile EGO otobüs şoförüne kendi üzerinde bulunan silah ile ateş ettiğini, şahsın yaralanmış olabileceği korkusu ile olay yerinden aracı ile uzaklaştığını, kendisinin alkollü olduğunu, olay yerinden ayrıldıktan sonra Kırıkkale'ye gitmek üzere otobana çıktığını, otobanda seyir halinde iken camı açarak olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını, attığı yeri hatırlayamadığını ve silahın nerede olduğunu bilmediğini, akabinde Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçerek tekrar Sincan'a döndüğünü belirtti. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HASTA YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Otobüs şoförü Şahin Körpe, otobüste bir yolcunun bayıldığını belirterek yolcuyu hastaneye yetiştirmeye çalıştığı sırada olayın başına geldiği söyledi. Körpe, yol vermesi için kornaya bastığında saldırganın kendisine küfür ettiğini iddia etti. Körpe, saldırganın daha sonra otobüse ateş açtığını ifade etti.

Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
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Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı - Haberler
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