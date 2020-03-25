Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi
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İstanbul, Üsküdar, Harem

Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi

Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi Korona otogarları da vurdu İstanbul'da korona virüs uyarılarının dikkati alınması sonrası vatandaşların şehirler arası yolculuğa olan ilgisi azaldı.

25.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:41
Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi

Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi

Korona otogarları da vurdu

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs uyarılarının dikkati alınması sonrası vatandaşların şehirler arası yolculuğa olan ilgisi azaldı. Üsküdar'da Harem otogarı sessizliğe büründü. Otobüssüz kalan Harem otogarı drone ile havadan görüntülendi

İstanbul'da Korona virüs uyarılarının dikkati alınması sonrası vatandaşların şehirler arası yolculuğu olan ilgisi azaldı. Dünya'nın birçok yerinde etkisini gösteren Korona virüs, İstanbul'da da günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Korona virüs, uyarılarını dikkate alan vatandaşların şehirlerarası yolculuğa rağbeti azaldı. Üsküdar'da Harem Otogarı alışılagelen yoğunluğun aksine peronların ve bekleme salonlarının boş olduğu görüldü. Otobüs firmaları ise sefer sayılarını yarı yarıya azalttı. İçişleri bakanlığının yayınladığı genelgeyle, tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma kararı sonrası Harem otogarı boş kaldı.

Harem otogarında otobüs acente sahibi Hakkı Koç, "Malum bu korona virüsünden dolayı insanlar tedirgin dışarı çıkmak istemiyorlar. Yalnız şöyle bir durum var, otogar esnafı olarak burada bir tehlike varsa hepimiz için geçerli. Eskiden harem bu gördüğünüz boş alan hep cıvıl cıvıldı ve insanlarla doluydu. Günlük ortalama 250-300 otobüs hareket ediyordu şimdi ise günlük 10 ile 15 tane hareket ediyor. Son çıkan karara göre bu otobüsler 40 kişi ise 20 kişi alıyor" diye konuştu.

Öte yandan otobüssüz kalan Harem otogarı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde otogarda sadece bir otobüsün olması ve hiç insanın olmaması dikkat çekti.

Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi

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