Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı - Haberler
Güncel

Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı

Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni kısıtlamalara göre vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskesiz binmesi yasaklandı.

04.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:50
Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı

Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni kısıtlamalara göre vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskesiz binmesi yasaklandı. Yasağın ilk gününde çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazılarının da maskesiz olduğu görüldü. Otobüslere binen maskesiz yolculara şoförler tarafından maske verildi. Bazı otobüslerin camına vatandaşları uyarmak için maske takma kararını duyuran kağıtlar asıldı.

Korona virüs tehlikesi etkisini günden güne sürdürürken, korona virüse karşı hayata geçirilen kısıtlamalar da artırılıyor. Kısıtlamalar kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarında maske takma zorunluluğunun getirildiği, aksi takdirde yolcuların alınmayacağını duyuruldu. Kararın ardından otobüslerin camına vatandaşları uyarmak üzerinde "Korona virüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığınca açıklanan karar gereği toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için kurallara uyalım" yazılı kağıtlar asıldı. Bazı vatandaşların maske ile otobüslere bindiği görülürken, bazılarının ise yasağa rağmen maske takmadığı görüldü. Maske takmayan yolculara otobüs şoförleri tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.

OTOBÜSE MASKESİZ BİNEN İSMET ÇELİK İSİMLİ BİR VATANDAŞ, "GECE NÖBETİNDEYDİM. İŞTEN ÇIKTIM ŞİMDİ. ECZANE BEKLEDİM, KAPALIYDI HEPSİ. MECBUR KALDIM" DEDİ.

Maske takarak otobüse binen vatandaşlardan Bekir Kardaş, "İnsan sağlığı açısından çok güzel oldu. Daha önceden yapılması gereken bir şeydi. Çok güzel oldu vatanımız için" diye konuştu.

Otobüs şoförlerinden Murat Sağdıç, "Bizim milletimizin çoğu bu işi ciddiye almıyor. Ciddiye almadığı için bu iş çabuk yayılmaya başladı. Bu işi ciddiye almamız gerekiyor. Bugün sabah 5-6 kişiyi uyardım 'maskesiz binmeyin' diye. 'Nereden bulacağım?' diyor. Sen kendi sağlığını düşünmüyorsan, evdeki çocuğunun, ailenin sağlığını düşünmen lazım" dedi.

Hakan Demir isimli bir otobüs şoförü ise, kararı insan sağlığı için çok güzel bulduğunu söyleyerek, "Biz insan taşıyoruz. Sabahleyin söylediğim halde 'maske bulamıyorum' diyorlar. Devletimiz tarafından yardımcı olunuyor. Bugün uyarıyoruz, yarın kesinlikle almıyoruz. Kendilerinin maske takmalarını istiyoruz. 'Önce sağlık' diyoruz" ifadelerini kullandı.

(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti Haberler
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı Haberler
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Tamer Tuna Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Otobüslere maskesiz binenlere maske dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 10:45:40. #1.15#
title