Otobüsle Hastaneye Yetiştirilen Yolcu Kurtarılamadı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, halk otobüsünde kalp krizi geçiren ve aynı otobüsle hastaneye götürülen kişi, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hançerli Mahallesi'nden özel halk otobüsüne binen Fatih Gümüş (59), bir süre sonra rahatsızlandı.

Yolcular tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından otobüs sürücüsü Aydın Çalık, güzergahını değiştirerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Burada acil müdahale edilen Gümüş, kurtarılamadı.

Halk otobüsündeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Fatih Gümüş'ün rahatsızlanması ve vatandaşların müdahalesi ile hastaneye götürüldüğü anlar yer alıyor.