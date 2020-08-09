İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
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İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü 3'ü çocuk 10 kişinin ağır yaralandığı otobüs kazasından yaralı olarak kurtulanlar otobüs şoförünün uyuduğunu Gebze'ye gelmeden iki defa uyarıldığını söylediler.

09.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:56

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar o anları anlattı. Yaralı olarak kurtulan Cemal Korkmaz,"Şoför uyumuş. O an kendimi yerde buldum. Camdan çıkmışım" dedi. Erhan İşler ise "Önceden de yolcular iki kere uyarıyor şoförü. Gebze'ye gelmeden önce 2 kere uyarı yapılıyor şoföre" diye konuştu.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar korku dolu anları anlattı. Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üst geçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 41 yaşındaki Cemal Korkmaz, "Her şey bir anda oldu, kendimi yerde buldum" dedi. Otobüste eşi, çocukları ve ablasıyla yolculuk eden Cemal Korkmaz, "Geliyorduk. Yaklaşmıştık artık. Bir anda oldu. Ben de uyuyordum. Şoför uyumuş. O an kendimi yerde buldum. Camdan çıkmışım. Hatırlamıyorum ama camdan çıkmışım. Buraya gelişimi hatırlıyorum ambulansa bindirdiler. İlk yardım yaparak getirdiler buraya. Eşim çocuklarım ve ablamlaydık. Ablamdan haber alamadım hala" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi

"YOLCULAR ŞOFÖRÜ 2 KEZ UYARMIŞ"

Kaza yapan otobüste ablası Aynur Akman ile 4 yaşındaki yeğeni Taha Akman bulunan Erhan İşler, ablasından gelen telefonla hemen olay yerine gitti. Yerlerde fren izi olmadığını ve şoförün uyuduğunu iddia eden İşler, "Ablam ve yeğenim otobüsteydi. Kendisi şu an içeride. Söylediği şeylere göre otobüsün daha önce 2 kere kaza geçirme riski olmuş. Şoförün uyuduğu söyleniyor. Uyarılara rağmen yola devam etmiş. ve kaza olmuş. Zaten olay yerine ilk varan kişilerden biri bendim. Otogardan gittim daha ambulans gelmemişti. Yolda herhangi bir fren izi yoktu. Şoförün uyuduğu oradan belli oluyor zaten. Köprü ayağına 100 metre kala bariyerlere bile dokunmadan hemen o yeşillikten köprü ayağına girmiş. Yani şoför uyuduğu için bu kaza gerçekleşiyor. Önceden de yolcular iki kere uyarıyor şoförü. Gebze'ye gelmeden önce 2 kere uyarı yapılıyor şoföre. Otobüs 2 kere sendeleme yapıyor. Yani uykun varsa yola devam etme demişler ama şoför onlara aldırış etmeden yola devam etmiş. Fren izi yoktu. Zaten olayın gerçekleşme yerine bakılırsa orada bir sulama kanalı var yüksek ihtimalle oradan fırlayarak düştü. Çünkü ben oraya gittiğim zaman şaşırdım. Ben de bir şoförüm. Böyle bir kazanın olabileceği ihtimal verilmez yani" diye konuştu.

Olayın şokunu atlatamayan 4 yaşındaki minik Taha Akman ise, "Annemleydik. Uyuyordum. Birden yalnız kaldım. Şimdi iyiyim. Bir yerim ağrımıyor. Annem içeride" şeklinde konuştu.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi

5 KİŞİ ÖLDÜ, 3'Ü ÇOCUK 10 AĞIR, 25 YARALI VAR

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsü, bugün saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çiftalan Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarparak yoldan çıkmıştır. Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada (5) vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır olmak üzere, 25 vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi

Kaynak: DHA

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