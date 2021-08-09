Otobüs kazasında ölen gurbetçi anne ve 2 çocuğu toprağa verildi

Fransa'dan tatil için geldikleri memleketlerinden yazlıklarına giderken Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi Kocaeli'de toprağa verildi.

Fransa'dan tatil için geldikleri memleketlerinden yazlıklarına giderken Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi Kocaeli'de toprağa verildi.

Fransa'da yaşayan ve Körfez'deki yazlık evlerine gelen ve Balıkesir'e tatile gittikleri öğrenilen Sevim Kızılırmak (52), kızı Melissa Kızılırmak (21), ve oğlu Ozan Ahmet Kızılırmak (18), Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında kazada hayatını kaybetti. Kazada yaşamlarını yitiren 15 kişi arasında bulunan anne ve çocuklarının cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Kocaeli'ne getirildi. Kızılırmak ailesinin cenazeleri, Körfez Esentepe Yeni Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez İlimtepe Belen Mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan Kızılırmak'ın tatile gelmeyen eşi ve oğlu ise tabutların başında gözyaşı döktü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı