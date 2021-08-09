Son dakika haberi: OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN ÇİFT DİKİLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
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Son dakika haberi: OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN ÇİFT DİKİLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BALIKESİR'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Feruz ve Kamuran Demir çiftinin cenazesi, İzmir'in Dikili ilçesinde toprağa verildi.

BALIKESİR'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Feruz ve Kamuran Demir çiftinin cenazesi, İzmir'in Dikili ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Balıkesir- Edremit karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Zonguldak'tan İzmir'e giden Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya devrildi. Kazada, 15 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren yolculardan Feruz ve Kamuran Demir çiftinin cenazesi memleketi İzmir'in Dikili ilçesine getirildi. Çiftin cenazeleri Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek, yakınları ve komşularından helallik alındı. Çiftin oğulları Özgür ve Özkan Demir, taziyeleri kabul etti. Feruz ve Kamuran Demir için Hasan Şentürk Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Çiftin naaşı Şehir Kabristanlığına defnedildi.

DAYISININ CENAZESİNDEN DÖNÜYORLARDI

Öte yandan, Kamuran Demir'in dayısının cenazesine katılmak için çiftin İzmit'e gittiği ve dönüş yolunda kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Özel bir bankadan emekli olan Feruz Demir ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olan Kamuran Demir çiftinin 1,5 yıl önce Dikili'den ev aldığı belirtildi.

Son dakika haberi: OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN ÇİFT DİKİLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi: OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN ÇİFT DİKİLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi: OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN ÇİFT DİKİLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika haberi: OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN ÇİFT DİKİLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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