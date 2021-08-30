Son dakika haberi | OTOBÜS İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN POLİS MEMURU YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
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Son dakika haberi | OTOBÜS İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN POLİS MEMURU YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir polis memuru, otobüs terminalinde perona yanaşan bir otobüs ile polis aracı arasında sıkıştı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir polis memuru, otobüs terminalinde perona yanaşan bir otobüs ile polis aracı arasında sıkıştı. Bölgedekilerin uyarısıyla otobüsün şoförü aracı çekerken, polis memuru hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gebze Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Terminale yanaşan G.D idaresindeki 68 HZ 321 plakalı şehirlerarası otobüsün sürücüsü aracı park etmek için dönüş yaptığı sırada, polis aracının yanında bekleyen polis memurunu fark etmedi. Polis memuru otobüs ile araç arasına sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların uyarılarıyla otobüsün şoförü, aracı geriye aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hafif yaralanan polis memuru Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise olayın ardından polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi | OTOBÜS İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN POLİS MEMURU YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi | OTOBÜS İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN POLİS MEMURU YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi | OTOBÜS İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN POLİS MEMURU YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi | OTOBÜS İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN POLİS MEMURU YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi | OTOBÜS İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN POLİS MEMURU YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | OTOBÜS İLE ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN POLİS MEMURU YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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