Adana'da otobüs durağına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
01.02.2021 19:48 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:53
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otobüs durağına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otobüs durağına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Mahmut Altun yönetimindeki 01 DJS 85 plakalı kamyonet, Turgut Özal Bulvarı'nda otobüs durağına çarptı.
Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney