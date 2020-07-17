Oto galerici cinayetinde 7 sanık için ömür boyu hapis istendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oto galerici cinayetinde 7 sanık için ömür boyu hapis istendi

ANTALYA'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 7 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Oto galerici cinayetinde 7 sanık için ömür boyu hapis istendi
17.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:07

ANTALYA'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda  tutuklu 7 sanık hakkında ömür boyu hapis  cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.  

Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı oto galeride meydana geldi. Galerici Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle C.C. (30) ile tartıştı. Taraflar, araya girenler tarafından barıştırıldı. Ancak oto tamircisi C.C., hakaret edip, kendisini darp ettiğini iddia ettiği Emrullah Oğrak'a kin beslemeye devam etti. Olay günü, C.C., 6 arkadaşını da yanına alıp, galeriye gitti. Yeniden çıkan tartışmada, Oğrak kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeği ile vurularak, hayatını kaybetti. Saldırganlar, geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.

Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis, şüphelileri yakaladı. Cinayeti önce üstlenip, ardından inkar eden C.C. ile cinayeti işlediği öne sürülen H.Y. (42) ve olaya karışan E.V.A. (33), S.A. (27), G.L. (30), Y.Ö. (34) ve M.K. (25), sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianameyi Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanıklardan C.C. ile H.Y.'nin suçu birbirlerinin üzerine attığı kaydedildi. Cinayetin iki şüpheliden biri tarafından işlendiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: "Oto tamircisi şüpheli C.C. ile maktul arasında, zamanında tamir edilmeyen otomobil nedeniyle husumet oluştuğu, olaydan bir gün önce maktulün bir arkadaşı ile birlikte şüpheliler C.C. ile M.K.'yı darp ettikleri, ancak aynı gün karakola müracaat ettikleri sırada anlaşarak, şikayetlerinden vazgeçtikleri belirlenmiştir. Buna rağmen şüpheli C.C.'nin bu olayı kendine yediremeyip, yakın arkadaşı olan diğer şüphelilere de durumu anlatıp maktulün iş yerine gittikleri ve darp edilmesinin hesabını sorma konusunda fikir birliğine vardıkları anlaşılmıştır. Şüpheliler, iki av tüfeği ve iki bıçak bulunan iki araçla olay yerine gitmişlerdir. Maktulün iş yerine gidildiğinde, gerek şüpheli C.C., gerekse şüpheli H.Y.'nin ayrı ayrı av tüfeğini kullanıp maktule doğrulttukları, defalarca kez maktulü hedef alarak ateş ettikleri, maktulün iş yerinde maddi zarar meydana geldiği, maktulün aldığı darbeler neticesinde yaşamını yitirdiği, otopsi tutanağına göre de; vücuduna pek çok saçma tanesinin isabet ettiği ve bu şekilde yaşamını yitirdiği, dolayısıyla bütün şüphelilerin aynı suçtan birlikte hareket ederek sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır."

7 sanığın ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun Ekonomi
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 3. Sayfa
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi Güncel
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru Magazin
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor Dünya
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı Spor
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara Ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara Ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Adana Ankara İngiltere
Şu an buradasınız: Oto galerici cinayetinde 7 sanık için ömür boyu hapis istendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 14:21:30. #1.15#
title