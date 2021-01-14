Otlukbeli'de çatıları uçuran fırtınada, gencin köpeğiyle ölümden kaçışı kamerada

ERZİNCAN'ın Otlukbeli ilçesinde, dün öğle saatlerinde etkili olan fırtınada onlarca ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Belediye hoparlörlerinden halka dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Fırtınanın etkili olduğu dakikalarda ekmek almak için fırına giden Tolga Özyürek (23) de belediye binasının uçan çatısı altında köpeği ile kalmaktan son anda kurtuldu. Özyürek ve köpeğinin kaçış anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fırtına, dün öğle saatlerinde ilçe merkezi ile bazı köylerde etkili olurken, enerji nakil hatlarında hasara yol açtı. İlçe merkezinde bulunan belediye ve bazı kamu binaları ile evlerin çatıları uçtu. Dakikalarca süren fırtınanın ardından can kaybı veya yaralanma olmazken, belediye hoparlöründen halka dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. 20'ye yakın binanın hasar gördüğü fırtınanın ardından AFAD ekipleri, ilçe ve köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Fırtınanın etkili olduğu dakikalarda, ilçe merkezinde oturan Tolga Özyürek, köpeği ile birlikte ekmek almak için evden çıktı. Özyürek, belediye binası önünden geçmek üzereyken, çatı uçtu. Özyürek, köpeği ile birlikte hemen kaçarak, canlarını kurtardı. Yere düşen belediye çatısı, park halindeki otomobilde ağar hasara neden oldu. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Özyürek, "Çiftçilik yapıyorum. Köpeğimle birlikte ekmek almaya gittim. Fırından ekmek alıp çıkarken belediyenin çatısından sesler gelip ve uçmaya başladı. O sırada ben ve köpeğim kaçmaya başladık. Çok korktum. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

Otomobilin sahibi Selim Ünlü de kendisinin fırında çalıştığını belirterek, "Aniden bir fırtına koptu. Çatı arabanın üzerine düştü. Allah'tan etrafında kimse yoktu. Buna da şükür" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK