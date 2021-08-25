Otizmli minik Mira aldığı eğitimle konuşmaya başladı
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Otizmli minik Mira aldığı eğitimle konuşmaya başladı

Otizmli minik Mira aldığı eğitimle konuşmaya başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İletişim bozukluğu olan ve hiç konuşmayan otizmli 5 yaşındaki Mira, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle iletişim kurmaya başladı.

İletişim bozukluğu olan ve hiç konuşmayan otizmli 5 yaşındaki Mira, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle iletişim kurmaya başladı. Mira'nın eski halinden eser kalmadığını ve mucize bir çocuk olduğunu söyleyen anne Sibel Demirkıran, "Ağzından kelime çıkmayan, topluma karışmayan Mira'yı şimdi susturamıyoruz" dedi.

Bağcılar'da yaşayan Sibel Demirkıran'ın otizmli çocuğuyla mücadelesi 5 yıl önce başladı. 2 yaşına kadar hiç konuşmayan, yaşıtlarına uygun hareket etmeyen ve kalabalıktan kaçan Mira'nın durumundan endişelenen anne, kızını çocuk-ergen psikiyatrisine götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda Mira'nın yüzde 40 oranla atipik otizmli olduğu ortaya çıktı.

HİÇ KONUŞMAYAN MİRA'YI ŞİMDİ SUSTURAMIYORLAR

Anne Sibel Demirkıran, aldığı bu haberden sonra bugüne kadar yaşananları şöyle anlattı:

"Çocuğuma sözel ve sözel olmayan iletişim bozukluğu tanısı konuldu. 2 yaşına kadar gözlemlerim sonucu bir şeylerin ters gittiğini fark etmiştim ancak konduramıyordum. Hiç zaman geçirmeden eğitimlere başladık. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı bu konuda bizim hayatımızın dönüm noktası oldu. Hocalarımız önce bize yol haritası çizdiler sonra da Mira'yla yakından ilgilendiler. Bu samimi ve özverili sürecin sonunda Mira mucize bir çocuk oldu. İyileşti ve raporu da düştü. O da artık yaşıtları gibi davranıyor, konuşuyor, topluma karışıyor. Evimiz eskiden sessiz bir yerdi, şimdi bayram yeri. Ağzından kelime çıkmayan, topluma karışmayan Mira'yı şimdi susturamıyoruz. Bize bu imkanları sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da teşekkür ediyorum."

Demirkan, şimdi kızıyla hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan "Mira'nın Güncesi" isimli kitap yazıyor.


Otizmli minik Mira aldığı eğitimle konuşmaya başladı
Otizmli minik Mira aldığı eğitimle konuşmaya başladı
Otizmli minik Mira aldığı eğitimle konuşmaya başladı
Otizmli minik Mira aldığı eğitimle konuşmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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