"Otizm Farkındalık Günü"nde Boğaz köprüleri maviye büründü

BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından Otizme dikkat çekmek amacıyla ilan edilen 2 Nisan "Otizm Farkındalık Günü" kapsamında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü maviye büründü.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ışıkla aydınlatıldı. Önemli günlerde farkındalık yaratmak amacıyla Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından farklı renlerde aydınlatılan boğaz köprülerinde bu akşam Otizm'e dikkat çekmek için mavi ışık yakıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ