Otizm Derneği yöneticileri Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler
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Otizm Derneği yöneticileri Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otizm Derneği yöneticileri Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir ve yöneticileri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir ve yöneticileri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim hayatına kazandırılan ve verilen eğitimle onlarca ailenin hayatına dokunan Otizm Destek Merkezi ve Otizm Spor Salonu, Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Başkan Çerçioğlu ile yapılan ve yapılacak olan yeni projelerle ilgili görüşen dernek yöneticileri, Aydın'a kazandırılan Otizm Destek Merkezi ve Otizm Spor Salonu için teşekkürlerini iletti.

Dernek yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, bundan sonraki projelerde de birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

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Haber: Otizm Derneği yöneticileri Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler
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