Otherside Esports yenilenmiş NBA2K22 kadrosunu takipçilerine duyurdu

Otherside Esports resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile bundan sonra organizasyon için mücadele verecek NBA2K22 isimlerini paylaştı.

Ekibin yenilenmiş kadrosunda bulunan isimler:

Savaş "IISAVAS" Laçin

Hasan "Hkaradag" Karadağ

François "DUALx" Guillot

Florian "HateFlo" Zeqiri

Emir "IITOPSI" Topsakaloğlu

Organizasyona ve kadroda bulunan isimlere başarılar diliyoruz.

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