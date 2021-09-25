Otherside Esports yenilenmiş NBA2K22 kadrosunu takipçilerine duyurdu
Otherside Esports yeni NBA2K22 kadrosunu duyurdu.
Otherside Esports resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile bundan sonra organizasyon için mücadele verecek NBA2K22 isimlerini paylaştı.
Ekibin yenilenmiş kadrosunda bulunan isimler:
Savaş "IISAVAS" Laçin
Hasan "Hkaradag" Karadağ
François "DUALx" Guillot
Florian "HateFlo" Zeqiri
Emir "IITOPSI" Topsakaloğlu
Organizasyona ve kadroda bulunan isimlere başarılar diliyoruz.
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