Otherside Esports yenilenmiş NBA2K22 kadrosunu takipçilerine duyurdu - Haberler
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Otherside Esports yenilenmiş NBA2K22 kadrosunu takipçilerine duyurdu

Playerbros - Haberler | Gamegar
Otherside Esports yenilenmiş NBA2K22 kadrosunu takipçilerine duyurdu

Otherside Esports yeni NBA2K22 kadrosunu duyurdu.

Otherside Esports resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile bundan sonra organizasyon için mücadele verecek NBA2K22 isimlerini paylaştı.

Ekibin yenilenmiş kadrosunda bulunan isimler:

Savaş "IISAVAS" Laçin

Hasan "Hkaradag" Karadağ

François "DUALx" Guillot

Florian "HateFlo" Zeqiri

Emir "IITOPSI" Topsakaloğlu

Organizasyona ve kadroda bulunan isimlere başarılar diliyoruz.

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Haber: Otherside Esports yenilenmiş NBA2K22 kadrosunu takipçilerine duyurdu - Haberler
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