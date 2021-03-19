Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi hangi ülkelerde yasal?

Ötenazi nedir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Dönem dönem bazı ülkelerde ötenazinin yasallaştırılması nedeniyle gündeme gelen ötenazi hakkında araştırılmalar artıyor. Ötenazi ne demek? Ötenazi hangi ülkelerde yasal? sorularının yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.

Ötenazi hangi ülkelerde yasal? sorusu gündem konusu oldu. Ötenazi, bir insanın ya da bazı durumlarda bir hayvanın hayatını, hayatlarının dayanılamayacak durumda olması sebebiyle (hastalık, yaşlılık ya da psikolojik durumlarda) acısız olarak ya da az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yöntemiyle, yüksek dozda ilaç enjekte ederek ya da kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırma işlemidir. Türkiye'de ve birçok dünya ülkesinde Ötenazi yasal olarak kabul edilmemektedir. Peki Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi nasıl yapılır? Ötenazi etik midir ya da Ötenazi günah mıdır? İşte tüm soruların cevapları.

ÖTENAZİ NEDİR?

Ötenazi, Yunanca "thanatos" kelimesinden gelmektedir ve ölüm anlamına gelir. Ötenazi tıbbi bir işlemdir ve karar tamamen kişinin elindedir. Kişi hayatına daha fazla devam edemeyecek bir durumdaysa, acı çekiyorsa, hastaysa ya da öyle tercih ediyorsa kendi hayatına son vermek isteyebilir. Her insan doğumundan ölümüne kadar sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmek ister. Fakat her zaman hayat istenildiği gibi geçmez. Kişiye bu noktada hayatına son vermek ister ve acısız ya da çok az acı veren enjeksiyon yöntemiyle ötenazi uygulanabilir. Ayrıca makineye bağlı yaşayan bir kişinin kendi (ya da önceden verdiği)kararıyla da fişi çekilerek ötenazi uygulanabilir.

ÖTENAZİ NE DEMEK?



Ötanazi, uygulanma yöntemlerine göre "aktif ötanazi" ve "pasif ötanazi" alt başlıklarına ayrılıyor. Aktif ötanazide, hastanın sakinleştirilmesinin ardından hekim tarafından ölümü sağlayan tıbbi yöntem veya ilaç uygulanır. Pasif ötanazide tıbbın iyileştiremeyeceği hastalara hekim müdahaleyi kesiyor ve ölüm süreci hızlanıyor.

TCK'da ötanazi sözcüğü geçmiyor. Ancak eylemin yapılışına göre Türk Ceza Yasası'nın 81. (kasten adam öldürme) ve 83. maddeleri (kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi) kapsamında değerlendirilebilir. Ancak ümitsiz hastalarda pasif ötanazi bütün dünyada tolere edilen bir uygulama.

ÖTENAZİ NASIL YAPILIR?

Kişiye Ötenazi uygulanmadan önce bir terapi ve detaylı araştırma yapılır. Hasta kişinin ölümü kendisinin istediğini söyleyerek beyan etmesi ve bunun kendi hür kararı olması gerekmektedir. Ayrıca ötenazi isteyen hastalar ötenazi ve ölümün istemeyi sadece kendileri söylediklerinde gerçekleşebilmektedir. Ne kadar yakın da olsa, başkası, kişinin ölüm kararını veremez. Hastanın canını yakmadan ve kendisine uygun şekilde ötenazi işleminin nasıl uygulanacağı, ötenazi işleminin aşamaları, ötenazide kişinin neler yaşayacağı tüm detaylarıyla kişiye anlatılır. Bundan sonra kişi hala ötenazi yaptırmayı kabul ederse işlem başlar.

Ötenazi, bir enjektör içinde bulunan özel ve oldukça güçlü bir karışımın vücuda enjekte edilmesiyle yapılır. Bu işlemin ardından hiçbir geri dönüş olmamaktadır. Hasta kişi ve yakınlarına bu işlem öncesinde en uygun şekilde anlatır ve resmi şekilde yazılır, imzalatılır. Ötenaziye başlarken kişi derin bir şekilde uyutulur. Ardından asıl ötenazi işlemi olan enjeksiyon gerçekleştirilir. Enjeksiyonun ardından kişinin nefesi hemen kesilir amakişi bu sırada derin bir uykuda olduğu için hiçbir şekilde hissetmez. Bu şekilde acısız bir şekilde ölmesi, hayattan ayrılması sağlanır.

ÖTENAZİ HANGİ ÜLKELERDE YASAL?

Ülkede 20 yılı aşkın süredir siyasi tartışmalara neden olan ötanazi yasası, İtalya'da geçti. İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan, ötanazinin yasallaştırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

İspanya'nın da ötenazi hakkını kabul etmesiyle birlikte gözler yasal olan diğer ülkelere çevrildi. 2001'de Hollanda, 2002'de Belçika, 2009 Şubat'da da Lüksemburg ötanaziyi yasalaştırdı. Dünya genelinde ise Almanya, Kanada ve ABD'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de aktif ötanazi uygulanabiliyor.

Bununla birlikte, bu ülkelerde ötanazinin uygulanması için uyulması gereken belirli şartlar ve prosedürler vardır. Pasif ötanazi, aktif ötanaziye oranla, daha yaygın bir şekilde farklı ülkelerde uygulanmaktadır.