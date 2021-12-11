Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde Kırgızistan uyruklu kadın Turist C.A.'nın çantasını çalan Almanya uyruklu M.D. (34), jandarma tarafından yakaladı.

Manavgat'ın Sorgun Titreyengöl turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Kırgızistan uyruklu C.A., dün otelin lobi bölümünde otururken çantasını bırakarak tuvalete gitti. Döndüğünde çantasını bulamayan C.A., yaklaşık 10 bin 90 dolar ve bir miktar Kırgız Som'u bulunan çantasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Bu arada hırsızlık olayı otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin lobide dolaştığı ve çantayı alarak gittiği görüldü.