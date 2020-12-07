Otel çalışanı havada duran esrarengiz cismi görünce şoke oldu
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Otel çalışanı havada duran esrarengiz cismi görünce şoke oldu

07.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:01
Otel çalışanı havada duran esrarengiz cismi görünce şoke oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran esrarengiz bir cisim gören otel çalışanı, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

Antalya'nın Serik ilçesinde kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran esrarengiz bir cisim gören otel çalışanı, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüyü izleyen otel çalışanı, "Denizin üzerinde fark ettim. 10 dakika izledim. Kameraları geri aldığımda 20 dakika sabit bir şekilde durduğunu gördük. Yani üçgen kubbeli çapraz duran bir cisimdi. Kırmızı bir ışık yayan cisme benziyordu" dedi.

Boğazkent Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Ali Can, güvenlik kameralarını izlediği sırada denizin üzerinde havada duran kırmızı renkli bir cisim gördü. Can, yakınlaştırıp cismin ne olduğunu incelemeye başladı.

"KIRMIZI BİR IŞIK YAYAN CİSME BENZİYORDU"

Görüntülerde, kırmızı bir nokta belirdiğini anlatan Ali Can, "Kameralar önce küçük moddaydı. Büyük ekran yaptım daha sonra yakınlaştırdığım esnada kırmızı ya da pembemsi bir ışık yayan cisim gördüm. İnsan olarak, 'bu nedir' diyerek bir anda kendimce heyecanlandım. Değişik medya organlarında, internette, televizyonlarda gökyüzünde görünen bazı cisimleri görünce aklımıza geliyor. Yani ben böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum veya ona benzetiyorum. Tam olarak bir şey diyemiyorum. Çünkü uzak mesafedeydi. Denizin üzerinde fark ettim. 10 dakika izledim. Kameraları geri aldığımda 20 dakika sabit bir şekilde durduğunu gördük. Yani üçgen kubbeli çapraz duran bir cisimdi. Kırmızı bir ışık yayan cisme benziyordu" dedi.

Esrarengiz cismi telefonunun kamerasıyla görüntülediğini kaydeden Can, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya hesabıma bununla ilgili fotoğraf paylaştım. Çok fazla ciddiye alınmadı, hatta drone olabilir dediler. Tabi ki herkesin yorumu farklı ama bunu canlı gören benim. Bu tip şeyler herkese nasip olmaz. Herkesin düşüncesine saygılıyım ama bu gerçek bir şey. Benim tarafımdan yapılmış herhangi bir montaj değildir. Tamamen görünümü gerçek olan bir cisimdi."

-İHA-

Otel çalışanı havada duran esrarengiz cismi görünce şoke oldu
Otel çalışanı havada duran esrarengiz cismi görünce şoke oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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