Otel Artemis konusu ne, oyuncuları kimler? Otel Artemis nerede, filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ne zaman çıktı, hangi ülkede?
Bugün ATV'de TV'de ilk kez Otel Artemis filmi ekranlara gelecektir. Film başlamadan önce izleyiciler, Otel Artemis konusu ne, oyuncuları kimler? Otel Artemis filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Film ne zaman çıktı? Oyuncu kadrosu! merak etti. Peki, Otel Artemis filmi konusu nedir? Otel Artemis filmi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
TV'de ilk kez ekranlara gelecek olan Otel Artemis filminin detayları merak edildi. Peki, Otel Artemis konusu ne, oyuncuları kimler? Otel Artemis filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Film ne zaman çıktı? Oyuncu kadrosu! Otel Artemis nerede çekildi? Otel Artemis filmindeki otel nerededir? Otel Artemis nerede, hangi ülkede, hangi ilde çekilmiştir? İşte bilgiler...
Otel Artemis filmi bugün 11 Ocak Salı saat 22:20 'de ATV'de TV'de ilk kez olarak ekranlara gelecektir. Filmin tekrarı 00:10 'da yayınlanacaktır.
'Hemşire' olarak tanınan Jean Thomas gündüzleri yasal mesleğiyle ilgilenirken, aynı zamanda Los Angeles'ın en azılı suçluları için de gizli bir hastaneyi yönetmektedir. Suikastçılar, silah kaçakçıları, hırsızlar ve gangsterlerin hizmet aldığı hastane son teknoloji cihazlarla doludur. Hastaneye gelen bir hastaya üç boyutlu yazıcılar ile yeni bir karaciğer yapılabilir veya hastanın vücuduna nanorobotlar enjekte edilebilir. Ancak Los Angeles sokaklarında şiddetli bir isyan çıktığı gün hastanede işler karışır. Efsanevi mafya babası Orian Franklin acil bir müdahale için hastaneye gelir fakat ardından gelen Niagara'nın niyeti barışçıl değildir. Hastanedeki 'hastalar' arasında gerilim tırmanırken, Hemşire acil servisteki herkesin hayatını tehlikeye atabilecek bir karar verir. Şehirdeki suçluların güvenli sığınağı olan yer artık onlar için en tehlikeli yerdir.
Hotel Artemis, ABD yapımlı bir filmdir.
Jodie Foster - Hemşire
Sterling K. Brown - Waikiki
Dave Bautista - Everest
Sofia Boutella - Nice
Brian Tyree Henry - Honolulu
Charlie Day - Acapulco
Jenny Slate - Morgan
Zachary Quinto - Crosby
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