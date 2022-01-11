Otel Artemis konusu ne, oyuncuları kimler? Otel Artemis nerede, filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ne zaman çıktı, hangi ülkede?

TV'de ilk kez ekranlara gelecek olan Otel Artemis filminin detayları merak edildi. Peki, Otel Artemis konusu ne, oyuncuları kimler? Otel Artemis filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Film ne zaman çıktı? Oyuncu kadrosu! Otel Artemis nerede çekildi? Otel Artemis filmindeki otel nerededir? Otel Artemis nerede, hangi ülkede, hangi ilde çekilmiştir? İşte bilgiler...

OTEL ARTEMİS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Otel Artemis filmi bugün 11 Ocak Salı saat 22:20 'de ATV'de TV'de ilk kez olarak ekranlara gelecektir. Filmin tekrarı 00:10 'da yayınlanacaktır.

OTEL ARTEMİS FİLM KONUSU NEDİR?

'Hemşire' olarak tanınan Jean Thomas gündüzleri yasal mesleğiyle ilgilenirken, aynı zamanda Los Angeles'ın en azılı suçluları için de gizli bir hastaneyi yönetmektedir. Suikastçılar, silah kaçakçıları, hırsızlar ve gangsterlerin hizmet aldığı hastane son teknoloji cihazlarla doludur. Hastaneye gelen bir hastaya üç boyutlu yazıcılar ile yeni bir karaciğer yapılabilir veya hastanın vücuduna nanorobotlar enjekte edilebilir. Ancak Los Angeles sokaklarında şiddetli bir isyan çıktığı gün hastanede işler karışır. Efsanevi mafya babası Orian Franklin acil bir müdahale için hastaneye gelir fakat ardından gelen Niagara'nın niyeti barışçıl değildir. Hastanedeki 'hastalar' arasında gerilim tırmanırken, Hemşire acil servisteki herkesin hayatını tehlikeye atabilecek bir karar verir. Şehirdeki suçluların güvenli sığınağı olan yer artık onlar için en tehlikeli yerdir.

OTEL ARTEMİS NEREDE ÇEKİLDİ? OTEL ARTEMİS NEREDE? OTEL NEREDE?

Hotel Artemis, ABD yapımlı bir filmdir.

OTEL ARTEMİS OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jodie Foster - Hemşire

Sterling K. Brown - Waikiki

Dave Bautista - Everest

Sofia Boutella - Nice

Brian Tyree Henry - Honolulu

Charlie Day - Acapulco

Jenny Slate - Morgan

Zachary Quinto - Crosby

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