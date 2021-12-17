"Öteki Hikayeler" sergisi santralistanbul'da sanatseverlerle buluştu

Göç ve mültecilik kavramlarına dikkati çekmek amacıyla 50 sanatçının eserlerinden oluşan "Öteki Hikayeler" isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergi, Denizhan Özer'in küratörlüğünde İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde düzenlendi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen etkinliğin açılışında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Alpaslan Parlakçı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve serginin küratörü Denizhan Özer konuşma yaptı.

Açılıştan önce AA muhabirine açıklamada bulunan proje sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gülay Uğur Göksel, projede özellikle genç mültecilerin istihdamını sağlamak, bariyerleri aşmak ve politika önerilerinde bulunmak üzere çalışmalar yürüttüklerinden bahsetti.

Göksel, projede mültecilerle birlikte sanat ağları oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Önceleri küçük bir proje olarak düşünüyorduk ama iş birliği geliştirdiğimiz dernekler ve çeşitli kurumların sayesinde böylesine güzel bir mekanda kapsamlı bir sergi gerçekleştirme imkanı bulduk." dedi.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Gününe dikkat çekmek istediklerini aktaran Göksel, "Akademisyenler olarak konunun çeşitliliğin ve karmaşıklığını farklındayız. Sergideki amacımız göç temasını işlerken bunu akademiyle birleştirmekti." diye konuştu.

Göksel, Türkiye'nin en çok mülteci barındıran ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, bunun toplumsal bir faydaya dönüşmesi için çalıştıklarını belirtti.

Bu dönüşün sadece akademik çalışmalarla sağlanmayacağını vurgulayan Gülay Uğur Göksel, "Bu toplumsal dönüşüm aynı zamanda bir bilinç değişimini gerektiriyor ve sanat da buna yardımcı olan türlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Sanatçıların resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, baskı resim, desen, video art, performans gibi farklı disiplinlerde ürettikleri yapıtların sergilendiği sergide, 12 ülkeden 50 sanatçının eserleri yer alıyor.

Göç ve mültecilik kavramlarına dikkat çekmek amacıyla BİLGİ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen sergi Koridoor Contemporary Art Programs, ArtHereIstanbul, Sanat Seninle Derneği, Göç Araştırmaları Derneği, Hayata Destek Derneği, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve BİLGİ Avrupa Birliği Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Sergide Abel Korinsky, Adnan Jetto, Adviye Bal, Ahmet Umur Deniz, Ali Omar, Ali Raşit Karakılıç, Bahadır İşler, Baran Kamiloğlu, Berkan Baycan, Can Memişoğulları, Carol Turner, Corrine Silva, Deniz Pireci, Dilek Toluyağ, Elena Bellantoni, Ercan Ayçiçek, Fehim Güler, Fevzi Karakoç, Gizem Enuysal, Heather Brown, Hiba Aizouq, Iliko Zautashvili, Işıl Gönen, Jack Beattie, Jacque Crenn, Lale Duruiz, Levent Pınarcı, Mahmut Celayir, Martin Wohlwend, Mehdi Farzane, Morteza Khosravi, Mustafa Albayrak, Ömer Serkan Bakır, Özge Günaydın, Özkan Gencer, Paul Dunker Duyvis, Resul Aytemür, Rifaae Ahmad, Saghar Daeiri, Sema Özevin, Serina Tara, Stephan Twist, Tahir Ün, Tolga Boztoprak, Tuğrul Selçuk, Ufuk Uyanık, Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu, Yıldız Doyran, Zahit Büyükişleyen ve Zeynep Yazıcı'nın eserleri yer alıyor.