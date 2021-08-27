ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Son Dakika: YKS yerleştirme ve tercih sonuçları, üniversiteye kayıt yaptırmak için bekleyen adayların gündeminden hiç düşmüyor. YKS üniversite tercihlerinin sonuç ekranının henüz erişime açılmaması sebebiyle adaylar "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırmaya koyuldu. Peki, 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri - yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

20 Ağustos'a kadar yapılan yerleştirme tercihlerinin sonuçlarını tüm adaylar merakla beklemekte. Son Dakika: YKS yerleştirme ve tercih sonuçları, üniversiteye kayıt yaptırmak için bekleyen adayların gündeminden hiç düşmüyor. YKS üniversite tercihlerinin sonuç ekranının henüz erişime açılmaması sebebiyle adaylar "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırmaya koyuldu. Peki, 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri - yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle birkaç gün içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.