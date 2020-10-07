ÖSYM yeni güncellemeyi duyurdu! ÖSYM aday işlemleri sistemi fotoğraf değiştirme nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adaylara kolaylık tanıyacak bir güncellemeyi daha duyurdu. Koronavirüs salgını sürecinde riski en aza indirmeyi sağlayacak yenilikle adaylar, ÖSYM AİS'de fotoğraflarını kolaylıkla değiştirebilecek.

ÖSYM, adayların sınav başvuru merkezlerine gitmeden aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraflarını değiştirme kolaylığı sağlıyor. Peki, ÖSYM aday işlemleri sistemindeki fotoğraf nasıl değiştirilir? ÖSYM sayfasındaki fotoğraf artık T.C kimlik kartı üzerindeki fotoğrafla değiştirilecek. İşte, ayrıntılar...

ÖSYM AİS FOTOĞRAF DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydıolan adayların, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerde kullanılan sistemde kayıtlı fotoğrafı, herhangi bir sınav başvurusuna bağlı olmaksızın adayın kendisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartındaki fotoğrafıyla güncellenebilecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydıolan adaylardan, sistemdeki fotoğrafını T.C. Kimlik Kartındaki fotoğrafıyla güncellemek isteyenler, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) ve AİS Mobil Uygulamasında yer alan "Profilim" menüsündeki "Fotoğraf Bilgilerim'' ekranından "TC Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan" butonuna tıklayarak sistemde mevcut olan fotoğrafını, T.C. Kimlik Kartındaki fotoğrafı ile güncelleyebileceklerdir. Ayrıca, adayların ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacağı sınav başvurularında sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. Kimlik Kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenecektir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi fotoğraf değiştirme ekranı...

Bu uygulama sayesinde, T.C. Kimlik Kartı edinen tüm adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebileceklerdir.