ÖSYM şifremi unuttum! ÖSYM Ais şifre yenileme, şifre güncelleme nasıl yapılır? ÖSYM yeni şifre nasıl alınır?

2021 YKS sınav yerleri ve giriş belgesi açıklandı. ÖSYM şifresini unutanlar ne yapmalı? ÖSYM ais şifre unutanların yapması gerekenler nelerdir? ÖSYM sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler bazen şifrelerini unutabiliyor ve sisteme giriş yapamıyor. Peki, ÖSYM şifre sıfırlama nasıl yapılır? Şifre değiştirme, şifre öğrenme nereden yapılır? Şifre yenileme ile ilgili bilgiler!

26 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan TYT sınavı ve sonraki sınavlar için sınava giriş belgesi ve sınav yerleri 10 Haziran Perşembe 2021 tarihi itibariyle açıklandı. Sınav yerlerini sorgulamak isteyen öğrenciler sisteme girerken T.C. kimlik numarası ve şifre yazıyorlar. Bazen şifrelerini unutabiliyorlar. Peki ÖSYM Ais şifreyi unutursak ne yapmamız gerekiyor? Sisteme nasıl giriş yaparız? Şifre unutanlar ne yapmalı?

YKS 2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM'YE GİRİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM ŞİFRE ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

GÜVENLİK SORUSUNU UNUTANLAR NE YAPMALI?

Eğer ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi aldığınız merkeze nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.