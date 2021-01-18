ÖSYM'nin ertelediği sınavların yeni tarihleri belli oldu

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1 Aralık 2020 tarihinde ertelenen 2020 sınavlarının yeni tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pandemi nedeniyle ertelenen sınavların yeni tarihlerini açıkladı. Buna göre; Elektronik Yabancı Dil Sınavı ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 20 Şubat, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 21 Şubat, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 27 Şubat, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Şubat, Sayıştay Yazılı Sınav 6-7 Mart, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 7 Mart, Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi 11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ