ÖSYM HES kodu nedir? HES kodu nasıl kaydedilir? HES kodu kararı nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÖSYM HES kodu nedir? HES kodu nasıl kaydedilir? HES kodu kararı nedir?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, HES kodu ile ilgili açıklamalarda bulundu. HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?

ÖSYM HES kodu nedir? HES kodu nasıl kaydedilir? HES kodu kararı nedir?
10.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:48

Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok bölgeye girişlerde HES kodu isteniyor. İlk olarak yolculuk ve bilet işlemleri için istenilen HES kodu, ÖSYM sınavları için de gerekli olmuştu. Peki, HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

İlgili Haberler

KPSS ertelendi mi? KPSS iptal mi? KPSS HES kodu şartı var mı? KPSS'ye girişte HES kodu şart mı? KPSS HES kodu nedir?
KPSS ertelendi mi? KPSS iptal mi? KPSS HES kodu şartı var mı? KPSS'ye girişte HES kodu şart mı? KPSS HES kodu nedir?
KPSS iptal mi?? KPSS HES kodu şartı var mı? KPSS'ye girişte HES kodu şart mı? KPSS HES kodu nedir? KPSS ertelendi mi
KPSS iptal mi?? KPSS HES kodu şartı var mı? KPSS'ye girişte HES kodu şart mı? KPSS HES kodu nedir? KPSS ertelendi mi
KPSS 2020 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM KPSS lisans sınavı saat kaçta? KPSS kaçta başlıyor? KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!
KPSS 2020 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM KPSS lisans sınavı saat kaçta? KPSS kaçta başlıyor? KPSS kaç saat sürecek? KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!
- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Eddie Newton Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Otilia Bruma Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: ÖSYM HES kodu nedir? HES kodu nasıl kaydedilir? HES kodu kararı nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 13:48:34. #1.14#
title