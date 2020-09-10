ÖSYM HES kodu nedir? HES kodu nasıl kaydedilir? HES kodu kararı nedir? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, HES kodu ile ilgili açıklamalarda bulundu. HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok bölgeye girişlerde HES kodu isteniyor. İlk olarak yolculuk ve bilet işlemleri için istenilen HES kodu, ÖSYM sınavları için de gerekli olmuştu. Peki, HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.