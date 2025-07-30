osym.gov.tr giriş! ÖSYM AİS tercih ekranı saat kaçta açılacak?

"osym.gov.tr giriş nasıl yapılır?" sorusu özellikle ilk kez tercih yapacak adaylar için büyük önem taşıyor. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilir. Peki, ÖSYM AİS tercih ekranı saat kaçta açılacak?

ÖSYM AİS TERCİH EKRANI SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Tercih ekranı 30 Temmuz 2025 Çarşamba 00:00'da aktif olacak. Süreç 11 Ağustos 2025 Pazartesi 23:59'a kadar devam edecek.

YKS İÇİN KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adaylar, tercih işlemleri sırasında en fazla 24 tercih yapma hakkına sahiptir. Her tercihin kodu ve bölüm bilgisi dikkatli şekilde sisteme girilmeli, işlem tamamlandıktan sonra "Tercihlerim tamamlandı" ekranı kontrol edilmelidir.