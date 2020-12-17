ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı linki! Son dakika 2020 EKPSS sonuçları açıklandı

Kamu Kurum ve kuruluşlarında engelli vatandaşlarımız için açılan kadroların sonuçları merak ediliyor. 15 Kasım tarihinde düzenlenen sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağı ÖSYM takvimi ile duyurulmuştu. Peki, EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile EKPSS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar…

EKPSS sonuçları için beklenen gün geldi. Binlerce adayın katılım sağladığı sınava kamu kurumlarının engelli kadrolarına atanmak isteyen vatandaşlar katılım sağlarken bugün ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak olan sonuçlar için araştırmalar da bu noktada hız kazandı. Sınav bilindiği üzere 15 Aralık tarihinde uygulanmış adaylar 60 soru karşısında ter dökmüştü. Peki, EKPSS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile EKPSS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

ÖSYM EKPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınava binlerce adayın katıldığı bilinirken kurum sonuçların bugün açıklanacağını ifade etmişti. Bu kapsamda sistem üzerinden sorgulamalar devam ediyor… Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan EKPSS sonuçları bugün sınava katılım sağlayan adayların erişimine açıldı.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.