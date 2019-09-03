ÖSYM, 2019 YKS ek tercih kılavuzunu yayımladı! YKS ek yerleştirme ne zaman?

03.09.2019 12:39

Açıkta kalan ve ya istediği üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Buna göre, adaylar ek yerleştirme tercihlerini ise 5- 11 Eylül arasında yapabilecek. Ek yerleştirme nasıl yapılır? YKS ek tercih ücretleri ne kadar? İşte detaylar…

YKS 2019 EK TERCİH KILAVUZU

Heyecanla beklenen YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM'nin adresinden erişime açıldı. ÖSYM'nin konuyla ilgili duyurusunda:

''2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdanerişilebilecektir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

2019-YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN…

EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2019-YKS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılıyor. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

EK TERCİH ÜCRETLERİ

Ek tercih yapmak isteyenler için YÖK'ün yayımladığı, 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda ek yerleştirme ücreti 20 TL olarak belirlendi.