Osmanlı Türkleri'ne hakaret eden Kim Kardashian'a büyük şok! ABD'li Kim Kardahian, sosyal medya hesabından Türkler ile ilgili skandal paylaşımda bulunmuştu. Ünlü isimler, "Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü" diyen Kim Kardahian'ın hesabının kapatılması için Instagram'da şikayet yağdırdı. Gelen şikayet ve tepkilerin ardından Kardashian'ın paylaşımı kaldırıldı

Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü" dedi. Bu paylaşımının ardından Türklerin tepkisini çeken ve eleştiri yağmuruna tutulan Kardashian, Instagram'dan sansür yedi.

KARDASHIAN, INSTAGRAM'A ŞİKAYET EDİLDİ





Türk kullanıcılardan Kardashian'ın fotoğraflarına binlerce kınama mesajı gelirken, ünlü isimlerden ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın'ın paylaşımının ardından binlerce sosyal medya medya kullanıcısı ve ünlü isimler, Kardashian'ın son paylaşımının altına yorum yağdırdı.





ÜNLÜ İSİMLER ÇAĞRI YAPTI





Ünlü isimler Kim Kardashian'ın hesabını Instagram'a şikayet ederek takipçilerine çağrı yaptı. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Kim Kardashian'ın ırkçı ifadeler paylaştığına dair hesabını Instagram yönetimine şikayet etti.





SANSÜR YEDİ





Gelen tepkilerin ardından Instagram yönetimi sessiz kalamayarak, "Kim Kardashian'ın hikayesi Instagram'dan kaldırıldı. Kim Kardashian'ın paylaşımını bize bildirdiğiniz için teşekkür ederiz. Görünüşe göre paylaşımlar kaldırıldı. Sizi endişelendiren bir şey görürseniz bize bildirin" dedi. (Kaynak: Haber7.com)



