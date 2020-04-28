Osmanlı Türkleri'ne hakaret eden Kim Kardashian'a büyük şok!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmanlı Türkleri'ne hakaret eden Kim Kardashian'a büyük şok!

ABD'li Kim Kardahian, sosyal medya hesabından Türkler ile ilgili skandal paylaşımda bulunmuştu. Ünlü isimler, "Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü" diyen Kim Kardahian'ın hesabının kapatılması için Instagram'da şikayet yağdırdı. Gelen şikayet ve tepkilerin ardından Kardashian'ın paylaşımı kaldırıldı

Osmanlı Türkleri'ne hakaret eden Kim Kardashian'a büyük şok!
28.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:42

Ermeni asıllı ünlü isim Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü" dedi. Bu paylaşımının ardından Türklerin tepkisini çeken ve eleştiri yağmuruna tutulan Kardashian, Instagram'dan sansür yedi.

KARDASHIAN, INSTAGRAM'A ŞİKAYET EDİLDİ

Türk kullanıcılardan Kardashian'ın fotoğraflarına binlerce kınama mesajı gelirken, ünlü isimlerden ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın'ın paylaşımının ardından binlerce sosyal medya medya kullanıcısı ve ünlü isimler, Kardashian'ın son paylaşımının altına yorum yağdırdı.

ÜNLÜ İSİMLER ÇAĞRI YAPTI

Ünlü isimler Kim Kardashian'ın hesabını Instagram'a şikayet ederek takipçilerine çağrı yaptı. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Kim Kardashian'ın ırkçı ifadeler paylaştığına dair hesabını Instagram yönetimine şikayet etti.

SANSÜR YEDİ

Gelen tepkilerin ardından Instagram yönetimi sessiz kalamayarak, "Kim Kardashian'ın hikayesi Instagram'dan kaldırıldı. Kim Kardashian'ın paylaşımını bize bildirdiğiniz için teşekkür ederiz. Görünüşe göre paylaşımlar kaldırıldı. Sizi endişelendiren bir şey görürseniz bize bildirin" dedi. (Kaynak: Haber7.com)

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Magazin
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Magazin
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Magazin
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Magazin
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Magazin
Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Magazin
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı...
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Yener Haluk Levent Rafet El Roman
Spor Podolski Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Mayıs Bursa Futbolcu
Şu an buradasınız: Osmanlı Türkleri'ne hakaret eden Kim Kardashian'a büyük şok! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 13:25:43. #1.15#
title