Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da büro açtı

05.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:43

TÜRKİYE'nin birçok kentinde teşkilatlanan Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da il başkanlığı açtı. Van il başkanlığına ise Cahit Önal getirildi.

Yurt dışında 18 ülke, Türkiye'de ise 52 il ve 72 ilçede il başkanlığı ve temsilcilikler açan Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da da il başkanlık bürosu açtı. Açılışa Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı Genel Başkanı Mehmet Barbaros Öztürk, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Sadık Çat, Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Abdulcebbar İyison, Ak Parti Van İl Başkan Yardımcısı Halil Altun, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: DHA

Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı Genel Başkanı Öztürk, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de temsilcilikler açtıklarını belirterek, "Geçmiş ecdadımızın, Osmanlı ecdadımızın buralarda şu andaki teşkilatın misyonerliğini yapıyoruz. Bu ecdadımızın misyonerliğini yapmak bize şeref ve onur veriyor. Van'da da il başkanlığımızı açtık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.Öztürk, açılışa katılan Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Aslan ve AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Altun'a birer teşekkür plaketi verdi.