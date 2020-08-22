Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da defnedildi
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Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da defnedildi

Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da defnedildi Lyoen'in cenazesi, İstanbul Eyüpsultan'daki aile mezarlığında yer olmadığı gerekçesiyle Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi Adana'da dün hayatını kaybeden Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın...

22.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:27

Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da defnedildi

Lyoen'in cenazesi, İstanbul Eyüpsultan'daki aile mezarlığında yer olmadığı gerekçesiyle Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi

ADANA - Adana'da dün hayatını kaybeden Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen'in cenazesi toprağa verildi.

Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu olarak İstanbul'da 12 Temmuz 1919'da dünyaya gelen Mualla Emine Danyeri Lyoen (101), 1923 yılında ailesiyle birlikte Fransa'ya yerleşmişti. Burada bir Fransızla evlenen ancak hiç çocuğu olmayan Lyonen, eşinin ve yakınlarının vefat etmesi üzerine, Türkiye'de ölmek ve İstanbul Eyüpsultan'da dedesi Hasan Hüsnü Paşa'nın yanına defnedilmek için 2017 yılında, bakımlarıyla ilgilenen Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'ın Adana'daki evine yerleşti. Lyoen, dün Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Lyoen'in cenazesi, İstanbul Eyüpsultan'daki aile mezarlığında yer olmadığı gerekçesiyle Adana Kabasakal Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından burada defnedildi.

Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, teyzesinin ölümü nedeniyle çok üzüntü yaşadıklarını söyleyerek, "Çok sevilen birisiydi. Türkiye'de ölmek istiyordu o isteği de yerine geldi. İstanbul'da yer olmadığı gerekçesiyle burada bizim yanımıza defnettik. Vasiyeti gereği İstanbul'da gömülse çok daha iyi olurdu" diye konuştu.

Cenazeye, Lyoen'in yakınları katıldı.

Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da defnedildi

Kaynak: İHA

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