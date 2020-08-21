Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
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Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi

Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen, yanında kaldığı Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'ın Adana'daki evinde 101 yaşında yaşamını yitirdi.

21.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:33

Adana'daki evinde hayatını kaybeden Lyoen, ölmeden 2 yıl önce verdiği röportajında, memleketinde ölmek için Fransa'dan Türkiye'ye döndüğünü, ölünce İstanbul Eyüpsultan'daki Hasan Hüsnü Paşa Türbesi'nde dedesinin yanına defnedilmek istediğini söylemişti.

Osmanlı paşasının torunu Adana'da yaşamını yitirdi; dedesinin yanına defnedilmek istemişti

İKİNCİ ABDULHAMİD'İN SOYUNDAN GELİYOR

Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu olarak İstanbul'da 12 Temmuz 1919'da dünyaya gelen Mualla Emine Danyeri Lyoen, 1923 yılında ailesiyle birlikte Fransa'ya yerleşmişti. Burada bir Fransızla evlenen ancak hiç çocuğu olmayan Lyonen, eşinin ve yakınlarının vefat etmesi üzerine, Türkiye'de ölmek ve İstanbul Eyüpsultan'da dedesi Hasan Hüsnü Paşa'nın yanına defnedilmek için 2017 yılında, bakımlarıyla ilgilenen Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'ın Adana'daki evine yerleşti. Lyoen, bugün Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde sabah saat 07.00'de yaşamını yitirdi. Cenazenin nereye defnedileceği ise henüz netlik kazanmadı.

Osmanlı paşasının torunu Adana'da yaşamını yitirdi; dedesinin yanına defnedilmek istemişti

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Mualla Emine Danyeri Lyoen, 2 yıl önce DHA'ya verdiği röportajında, Hasan Hüsnü Paşa Türbesi'ne gömülmek istediğini bildirerek şunları söylemişti: "Hiç çocuğum olmadı. Çünkü 40 yaşında evlendim. Benim 3 yeğenim vardı. Yeğenim Mediha ve Fethiye Hanım benimle meşgul olmadılar ama Adile hanım işlerimi tam yaptı. Adile Hanım olmasaydı, vaziyetim çok kötü olacaktı. Adile Hanım 'Benimle gelir misin?' dedi. Ben de hemen kabul ettim ve şimdi Adana'dayım, çok memnunum. O bana kızım gibi geliyor. Memleketimi görmeyi çok istiyordum. Ölümüm bile toprağımın üstünde olsun. Çünkü bizim bir mezarlığımız vardı. O mezarlıkta Hasan Hüsnü Paşa'nın mezarı vardı. O da ailesine mezar ayırtmış. Benim de o mezarlıkta yerim var. Çünkü Hasan Hüsnü Paşa, annesine, babasına, çocuklarına ve hizmetçilerine hep bu mezarlıkta yer ayırtmıştı."

Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

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