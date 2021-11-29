Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan 'Fatih' tepkisi

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, bir televizyon programının canlı yayınında Metropoll Araştırma şirketi sahibi Özer Sencar'ın, "Atatürk bir tarafta, Fatih Sultan Mehmet bir tarafta. Bir tarafta modern bir insan, bir tarafta sarıklı bir insan. Bu beş para etmez bir iştir" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Fatih Sultan Mehmet ile Mustafa Kemal Atatürk arasında Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve Bülent Ecevit'in yer aldığı İYİ Parti afişiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özer Sencar'ın ifadelerine Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat tepki gösterdi.

TAVRIMIZI HER ZAMAN ORTAYA KOYACAĞIZ

Canpolat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Atatürk de bizimdir, Hz. Fatih de bizimdir. Siz kimi kimden ayırmaya çalışıyorsunuz? Bu millete mal olmuş ortak değerlerimizi birbirinden ayırt etmek, kutuplaştırmak birliğimize yönelik bir saldırıdır. Fatih Sultan Mehmet 7 dil bilir, sanat ve estetik yapısıyla tam bir Türk liderdir ve bizim de atamızdır. Her çağın bir giysisi ve kültürü vardır. Sultanımız bu dönemde yaşamış olsa herhalde bir akademisyen gibi ve Batı kültüründen uzak kendisine özgü bir elbise giyinirdi. Sizin bu bilge ve dahi komutanımıza, sultanımıza laf etmeye hakkınızda ve haddiniz de yoktur. Kasten ecdadımıza saldırmış, Atatürk'le Fatih Sultan Mehmet'i ve Erdoğan gibi bu millete mal olmuş değerleri hedef alanlara karşı tavrımızı her zaman ortaya koyup tepkimizi göstereceğiz" dedi.

Canpolat açıklamasının devamında, "Fatih'ten bahsederken sakallı gibi, cübbeli gibi onu hafife alıcı ve alay edici üslupla konuşmak çok büyük bir hakarettir. Bu asla kabul edilebilir bir durum değildir. Esefle kınıyorum. Milletimizi tahrik etmek isteyenlere asla pirim vermeyeceğiz. Bu şahıstan Türk kamuoyu adına ve dahi Osmanlı Devleti ve milletinin torunları, Cumhuriyetin çocukları olarak derhal özür bekliyoruz" ifadelerini kullandı.