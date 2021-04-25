Osmanlı'nın kuruluşuna tanıklık eden Söğüt'teki tarihi alanlar sisle ayrı bir güzelliğe büründü
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Osmanlı'nın kuruluşuna tanıklık eden Söğüt'teki tarihi alanlar sisle ayrı bir güzelliğe büründü

Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Kültür Sanat

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesinde tarihi alanlar sis altında kaldı.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'in Söğüt ilçesinde tarihi alanlar sis altında kaldı.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü ilçede sisle bütünleşen Ertuğrul Gazi Türbesi ve Kuyulu Mescit, drone ile görüntülendi.

Ertuğrul Gazi'nin yanı sıra eşi Halime Hatun, oğlu Savcı Bey ile 19 makam kabrinin, ayrıca Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in naaşının ilk defin yeri olan muvakkaten makam kabrinin de bulunduğu türbedeki sis örtüsü güzel manzaralar sundu.

Bizzat Ertuğrul Gazi tarafından açıldığı rivayet edilen, içinde bulunan kuyu nedeniyle Kuyulu Mescit olarak da anılan Osmanlı Devleti'nin ilk mescidi ve çevresi de sisle ayrı bir güzelliğe büründü.

Osmanlı'nın kuruluşuna tanıklık eden Söğüt'teki tarihi alanlar sisle ayrı bir güzelliğe büründü
Osmanlı'nın kuruluşuna tanıklık eden Söğüt'teki tarihi alanlar sisle ayrı bir güzelliğe büründü
Osmanlı'nın kuruluşuna tanıklık eden Söğüt'teki tarihi alanlar sisle ayrı bir güzelliğe büründü
Osmanlı'nın kuruluşuna tanıklık eden Söğüt'teki tarihi alanlar sisle ayrı bir güzelliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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