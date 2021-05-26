Osmanlı'nın ilk Başşehrine millet bahçesine yapılacak
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Osmanlı'nın ilk Başşehrine millet bahçesine yapılacak

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Haberler | Güncel

Osmanlı'nın ilk Başşehrine millet bahçesine yapılacak Yenişehir'e 14 bin dönüm üzerine Millet bahçesi yapılacak Osmanlı'nın İlk Başşehri olan Bursa'nın Yenişehir İlçesinde şehir merkezinde bulunan 14 bin dönümlük araziye Millet bahçesi yapılacak.

Osmanlı'nın ilk Başşehrine millet bahçesine yapılacak

Yenişehir'e 14 bin dönüm üzerine Millet bahçesi yapılacak

BURSA - Osmanlı'nın İlk Başşehri olan Bursa'nın Yenişehir İlçesinde şehir merkezinde bulunan 14 bin dönümlük araziye Millet bahçesi yapılacak.

Yenişehir Merkezinde bulunan 14 bin dönümlük arazi üzerine vatandaşların kullanacağı geniş kapsamlı park yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhur ittifakı MHP Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Eski Osmangazi Lisesinin park ile ilgili ihalesi yapılacak, şuan da arkadaşlar çalışıyorlar. Burası 14 bin metrekare bir alan, yeşilliğin bol olduğu, çocuk parklarının olduğu, oturma banklarının olduğu ve bin metrekare kültür sitesi ile birleştirip orada bir tören alanı oluşturacağız. Amfi tiyatro da yapıyoruz, burada çeşitli gösteriler olacak ve herkese hitap edecek. Parka gelenlerin otopark olarak kullanabilecekleri bir alan da oluşturuyoruz, inşallah ilçemize hayırlı olur" dedi.

Osmanlı'nın ilk Başşehrine millet bahçesine yapılacak
Osmanlı'nın ilk Başşehrine millet bahçesine yapılacak
Osmanlı'nın ilk Başşehrine millet bahçesine yapılacak
Osmanlı'nın ilk Başşehrine millet bahçesine yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak

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