Osmanlı'nın "Amin Alayları" Eyüp'te canlandırıldı

Osmanlı'nın "Amin Alayları" Eyüp'te yeniden hayat buldu



İSTANBUL - Osmanlı döneminde okula yeni başlayacak çocukların okul korkusunu gidermek amacıyla düzenlenen "Amin Alayları" Eyüp'te yeniden hayat buldu.

Eyüp Belediyesi 2017-2018 eğitim öğretim döneminin gelmesiyle birlikte okula başlayacak olan miniklerin okul korkusunu gidermek amacıyla Osmanlı döneminde gerçekleştirilen "Amin Alayları" nı Eyüp Sultan Meydanı'nda canlandırdı. Etkinliğe, Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, yeni eğitim dönemiyle birlikte okullu olan çok sayıda minik ve aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında minikler ve aileleri Osmanlı Dönemindeki Amin Alayları'nda olduğu gibi hep bir ağızdan dualar etti. Duaların ardından etkinlikte çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterileri gerçekleştirildi. Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Koçer de etkinlikte yaptığı konuşmada Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın eğitim çalışmalarına büyük önem verdiğine dikkat çekti. Çocukların beğeniyle izlediği gösterilerin yapıldığı etkinlikte miniklere pamuk şeker ikramı yapılırken yeni eğitim döneminde kullanacakları kalemler dağıtıldı. Ardından okula yeni başlayan 30 çocuk ile ailesi Eyüp İlçe Kaymakamı Abdullah Dölek'i makamında ziyaret etti. Miniklerle yakından ilgilenen Kaymakam Dölek, kendisini ziyaret eden bir çocuğu makamına oturttu. Etkinlik, Kaymakam Dölek'in çocuklar ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

"Amin alayları aslında çocuklar için bir oryantasyon etkinliği gibi"

Geleneklerin önemine değinen ve Osmanlı zamanındaki bir etkinliği bugüne taşımanın önemine dikkat çeken Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, "Eyüp geleneklerimizin yeniden yaşatıldığı bir yer. Bu eğitim yılı başlangıcı vesilesiyle unutulmuş, aslında son derece güzel bir geleneğimizi yeniden yaşatmaya başlıyoruz. Amin alayları aslında çocuklar için bir oryantasyon etkinliği gibi yapılmış. Çocuklar için eğlence düzenlenirken bir yandan bağrımızda olanın yeniden dirildiğinde nasıl karşılık bulduğunu burada görüyoruz. Çocuklarımızın okula başladığı küçük yaşta onların stresini azaltan, okulu sevmesini sağlayan, girdikleri yolun ciddi, öz disiplin gerektiren bir yol olduğunu gösteren güzel bir etkinlik" dedi.

"Sabah çok erken kalkıyor okula gideceğim diyor"

Çocukların okula başladığı dönemlerde alışmaları için yapılan etkinliklerin çok gerekli olduğunu ifade eden Canan Baylan, "Heyecanlı sabah çok erken kalkıyor okula gideceğim diyor. Heyecanla çantasını hazırlıyor. Korkusu yok, şu anda her şey yolunda. Etkinliği çok güzel buldum. Çok güzel tabi ki olması gereken bir şey. Ben ilk defa duydum ama güzel, devam etmesi gerekiyor kesinlikle" diye konuştu.

"Okula başladım ve okulumu çok seviyorum"

Okul sayesinde birçok yeni arkadaş edindiğini ve okula gitmeyi çok sevdiğini ifade eden Ali Geçken, "Okul güzel, korkmuyorum. Okula başladım ve okulumu çok seviyorum. Ödevlerim, derslerim güzel. Arkadaşlarım var, ders çalıştığımız için biraz görüşemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütün çocuklar okula gelsin"

Okula başladı için heyecanlı olduğunu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla çok eğlendiğini dile getiren Asya Akdağ, "Öğretmenim çok güzel, okulda oyun oynuyoruz. Arkadaşlarımla oynuyoruz. Bütün çocuklar okula gelsin" diye konuştu.