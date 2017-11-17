Osmanlı Mirası Masaya Yatırılacak

Altı yüz yılı aşkın bir süre oldukça geniş bir coğrafyada hakimiyet kuran Osmanlı Devleti'nin bıraktığı zengin arşiv mirası, 20-24 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan "II. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi" ile kapsamlı olarak ele alınacak.



Dünyanın önde gelen bilim insanlarını, araştırmacı ve arşivcilerini bir araya getirecek olan etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Türk Tarih Kurumunun yanı sıra üniversiteler, kütüphane ve arşivler başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşunun katkısıyla gerçekleşecek olan Kongre, 2012 yılında "Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi" adıyla düzenlenen birinci arşiv kongresinin devamı olarak düzenleniyor. Bu sene "Tarihin Yeniden Yazımında Arşivlerimiz" ana teması ile düzenlenecek olan Kongrede ele alınacak konular arasında "Asırlık Sorunlar" ve "Geleceğin Arşivcileri ve Hayalimdeki Arşiv" öne çıkıyor.



Etkinlik kapsamında, "Asırlık Sorunlar" olarak zaman zaman Türkiye ve dünya kamuoyunun gündeminde yer bulan Zorunlu Göç, Lozan, Ortadoğu konuları özel oturumlarda ele alınacak. Bu oturumlarda kökenleri yüz yıl ve daha öncesine giden meselelere dair değerlendirmeler yapılacak ve bu sorunlara dair tarihsel bilginin üretiminde arşivlerin rolü ele alınacak. Kongrede, arşivlerde saklama koşulları, dijitalleştirme, tasnif, erişim gibi konuların genel hatları ile tartışılacağı "Geleceğin Arşivcileri ve Hayalimdeki Arşiv" özel oturumu da düzenlenecek. Arşivcilik alanında eğitim gören üniversite öğrencilerini arşivci istihdam eden kurumların yöneticileri ile bir araya getirecek olan özel oturum, mesleki sorunların tartışılacağı bir zemin oluşturması bakımından da önem taşıyor.



Geniş bir uluslararası katılımın beklendiği Kongrenin, etkinliğe katılım gösteren devletler ve kurumlarla ortak eğitim, teknoloji geliştirme ve arşiv uygulamaları konularında işbirliği sağlamak ve Türkiye'deki arşivleri uluslararası standartlarda modern bir yapıya kavuşturmak açısından da yol gösterici olması bekleniyor.



20 Kasım Pazartesi günü Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu'nun açılış konferansı ile başlayacak olan etkinlik, Haliç Kongre Merkezi salonlarında düzenlenecek olan oturumlarla 4 gün boyunca sürecek. Kongreye Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve 10'un üzerinde Türk Tarih Kurumu personeli de katılacak. - ANKARA