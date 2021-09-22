Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Güncel
Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti

Osmanlı Devleti'nin 1895 yılında Amanos dağlarının korunması için 16 haneyi iskan ettiği Osmaniye merkeze bağlı Küllü köyünü ilk defa bir vali ziyaret etti.

OSMANİYE (İHA) - Osmanlı Devleti'nin 1895 yılında Amanos dağlarının korunması için 16 haneyi iskan ettiği Osmaniye merkeze bağlı Küllü köyünü ilk defa bir vali ziyaret etti.

Göreve geldiği ilk günden beri merkez ve ilçe köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erdinç Yılmaz'ın son durağı Osmanlı Devleti'nin 1895 yılında Amanos dağlarının korunması için 16 haneyi iskan ettiği merkeze bağlı Küllü köyü oldu. İlk olarak 5 Nisan 1995 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen sivil terör şehidi Osman Kaya'nın ailesini ziyaret eden Vali Yılmaz, ardından köy sakinleriyle bir araya geldi. Köyün geçmişiyle ilgili bilgi vermek için söz alan Araştırmacı Yazar Kadir Aslan, "Küllü köyünü şimdiye kadar hiçbir vali ziyaret etmemişti. İlk defa ziyaret eden bir vali olması dolayısıyla Küllü köyü halkı adına hepiniz hoş geldiniz" diyerek söze başladı.

Aslan, "Köyümüz 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinden sonra Osmaniye'ye gelmiş 1865-1866 yıllarında Amanoslardaki Ulaşlı aşiretinin ovalara indirilme iskanından sonra buralar boşaltılmış. Bizler Kafkaslardan geldiğimiz için Osmaniye'de Cebelibereket valisine müracaat edilerek dağların korunması için Küllü köyüne yerleştirilmemiz uygun görülmüş. 1895 yılında 16 hane olarak Küllü köyüne gelip tapuların verilmesi suretiyle Osmanlı Devleti bizleri buraya iskan etmiş. 1895'te buraya yerleştikten sonra 1918 yılında başlayan Milli Mücadele Hareketinde ilk kurşunun atıldığı Dörtyol'un kahramanı Kara Hasan Paşa'nın çetesiyle birlikte kullandığı karargahıdır Küllü köyü. Çetelere ev sahipliği yapmıştır. Yani baskınlar buradan yönetilmiştir. 1895'den 1950'ye kadar Dörtyol'a bağlı 1950 yılından sonra Osmaniye'ye bağlanmıştır. Osmaniye'ye 35 km uzaklıkta merkez bir köydür" diye konuştu.

Aslan'ın konuşmasının ardından köy muhtarı Ali Kara, köyün ihtiyaçları konusunda Vali Erdinç Yılmaz'ı bilgilendirdi. Köyün ihtiyaçlarının ellerinden geldiğince karşılanacağını ifade eden Vali Yılmaz, "Bugün siz değerli Küllü köyü sakinlerimizle bir arada olmaktan mutluyum. Sizlerin içtenliği, samimiyeti beni çok mutlu etti. İyi ki gelmişim iyi ki sizlerle beraberiz. İnşallah bu taleplerinizi elimizden geldiğince karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Küllü köyünde gerçekten sizlerle birlikte olmak güzel, her zamanda geliriz. İyi ki varsınız" dedi.

Ziyaretleri sırasında Vali Erdinç Yılmaz'a İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut eşlik etti. - OSMANİYE

Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti

Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osmanlı döneminde kurulan Küllü köyünü ilk kez bir vali ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:06:42. #1.12#